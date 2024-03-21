Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer: 'Sinema şehri Mersin'

Yayınlanma: 21.03.2024 - 09:32

Güncelleme: 21.03.2024 - 09:34

Mersin’in kültür ve sanat hayatını canlandırmayı hedefleyen, film ve dizi sektörünün Mersin’e ilgisini artırıp kentin tanınmasına da katkı sağlayacak olan Mersin Sinema Ofisi (MSO) yaşama geçirildi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, “Bir film şehri olarak Mersin” sloganıyla kurulan Mersin Sinema Ofisi’nin tanıtım toplantısına katıldı.

Mersin’de film çekmeyi planlayan tüm prodüksiyonlara yardım etmek amacıyla büyükşehir belediyesi Mersin’e Değer Katanlar Kurulu (MEDEKA) Sinema Kurulu öncülüğünde kurulan “Mersin Sinema Ofisi”, kentte gerçekleştirilecek projeler için lokasyon, kaynak ve yaratıcı çözümler bulmayı hedefliyor. Türkiye’de sadece İzmir’de bir benzeri olan “Mersin Sinema Ofisi”nin tanıtım toplantısı geçen çarşamba günü Mersin’de bir otelde yapıldı. Toplantının sunuculuğunu oyuncu Meltem Cumbul üstlenirken, toplantıya Mersinli sanatseverlerin de ilgisi yoğundu. Toplantıya Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve eşi Meral Seçer’in yanı sıra, CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, CHP Mersin İl Başkanı Koral Ömür, yapımcı, yönetmen ve oyuncular, oda, dernek ve sendika temsilcileri katıldı.

Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası tarafından verilen mini konser ile başlayan toplantıda konuşan Başkan Seçer, “Mersin Sinema Ofisi’nin kurulmasında öncülük eden MEDEKA’nın kentteki kültür ve sanat alanına yapılan en önemli katkılardan biri olduğunu söyledi. MEDEKA’da fotoğraf, edebiyat, arkeoloji, resim, sinema, sahne sanatları gibi toplam 12 kurul olduğunu belirten Seçer, kentte yapılan organizasyonların da bu kurullarca belirlendiğini hatırlatarak, “Muazzam başlangıçlar yaptık. Edebiyat Festivali, Tarsus Festivali, Roman, şiir, resim ve fotoğraf ödülleri. Bunları ben icat etmiyorum. MEDEKA’da alanında uzman insanlar kentin değerine değer katıyor” dedi.

‘72 MİLLET BURADA’

Mersin’in göçlerle kurulmuş ve film çekimleri için oldukça uygun bir yer olduğunu kaydeden Seçer, “Tarih, deniz, Toros Dağları burada. Türkiye’nin 72 milleti burada. Hayata dair her şey var. Film dediğiniz de hayata dair hikâyelerdir. Mersin Limanı’nda film çekebilirsin veya gidip bir fabrikada film çekebilirsin. Ya da burası tarım bölgesi, tarım alanında, portakal bahçesinde, sebze üreten serada bir film çekebilirsin” diye konuştu.

Seçer, “Temel amacımız Mersin’i sadece Türkiye’ye değil dünyaya tanıtmak. Bunun için hem insan kaynağı yeterli hem de bütçe. Katkı sunmaya çok uygun yapımları ve yapımcıları buraya davet edelim. Biz imkânları sağlarız. Bürokraside işlerini kolaylaştırırız, onlara mihmandarlık yaparız, lojistik destek sağlarız. Eğer birkaç film veya dizi başarabilirsek, biz marş motoru görevini yapmış olacağız. Motor çalışacak ve sürüp gidecek” ifadelerini kullandı.

Mersin’de yaşanan bir olaydan esinlenerek “Roza” kitabını yazan ve beyaz perdeye taşınmasına destek olan Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Meclis Başkanı Hamit İzol de konuşmasında sinema sektörünün zor zamanlar yaşadığını kaydederek “Başkanımızın bu konuya parmak basması ve destek olması Mersin’in tanıtımında, bilinirliğinde çok önemli bir yer almakta” dedi.

‘BÜTÜN İLLERE YAYILMALI’

Sinema Ofisi’nin faaliyetlerine ilişkin açıklama yapan Doç. Dr. Hakan Erkılıç, Mersin’in nasıl bir film şehri olabileceğini anlattı. Erkılıç, “Ekipler buraya geldiğinde biz onlara izinler, mekânlar konusunda yardımcı olacağız. Büyükşehir Belediyesi konaklama konusunda da ciddi destekler sağlayacak. Çekim izinlerini ofis olarak biz alacağız” değerlendirmesinde bulundu. Yapımcı Cemal Okan, “Biz film çekerken gerçekten çok zorlanıyoruz. Gittiğimiz her ilde çeşitli sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Şimdi ise ofise geleceğiz ve bürokrasiyle uğraşmayacağız. Bütün illere yayılmasını diliyorum” ifadelerini kullanırken, oyuncu, yönetmen, yapımcı ve senarist Ezel Akay da “Film yapımları, bütün ülkeye yayılması gereken bir kültürel faaliyet. Onun için filmlere gereken ilgiyi göstermek hepimizin çıkarınadır. Ben film ofislerini, özellikle bu misyonu yerine getirecek önemli kurumlar olarak görüyorum” diye konuştu.

Film Danışmanı Hayet Benkara ise Mersin Sinema Ofisi’nin çok önemli bir girişim olduğunun altını çizdi. Oyuncu Mert Fırat da “Ben çok eminim, burada çok kısa sürede, çok değerli çalışmalar olacak. Hem şehri tanıtan hem kültürü ileri taşıyan hem Türkiye’yi hem de Mersin’i tanıtan çalışmalar olacak” dedi.

Toplantı, toplu fotoğraf çekimi ve ardından Kent Orkestrası konseriyle sona erdi.