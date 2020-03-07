Akılcı Kurtuluş Gerekiyor

07 Mart 2020 Cumartesi

Emperyalizm bir ülkeye çöreklendi mi, orayı yakar, yıkar, çürütür, yok eder. Suriye örneğinde olduğu gibi...

Dünyada emperyalizme karşı ilk bağımsızlık savaşını vererek tüm ezilmiş ulus ve halklara başı dik, onurlu yönü göstermiş olan Türkiye’nin; İhvancı, reisçi, gerici iktidarın elinde getirildiği durum ortada:

Sömürgen küresel derebeylerin arasında sürekli dayak yiyen bir şamar oğlanı. Siyasi ve mezhepsel hırslar uğruna komşusu ile kanlı bıçaklı olmuş bir sataşkan. Savaşlar nedeniyle ülkesine sığınmış çoluk çocuğun perişanlığı, çaresizliği üzerinden Batı ile pazarlık yapan bir katı yürekli yararcı...

Bu tablo karşısında Atatürkçü Düşünce Derneği’nin (ADD) tüm kurullarının toplanarak geçen günlerde yayımladığı bildiri çok anlamlıdır.

ADD; anayasada yerini bulunan laik, demokratik yapı yerine, Türkiye’nin 18 yıldır siyasal İslamcı “İhvanı Müslimin” zihniyeti ile yönetildiğini, rejimin değiştirildiğini, hukukun üstünlüğünün rafa kaldırıldığını bir kez daha vurgulamaktadır. Atatürkçü düşünceden uzaklaşıldıkça Ortadoğu bataklığına saplanıldığının, gerici ve bölücülüğe hedef olunduğunun altını çizmektedir.

ADD’ye göre akılcı kurtuluş bellidir:

Tek kişi buyrukçuluğuna karşı demokrasiye sahip çıkılarak; laik, demokratik ve hukukun üstünlüğüne dayalı parlamenter sisteme hemen geri dönmek!

Üstünlerin Hukuku

İleti bir avukattan geliyor:

“Vergi dairesinden kaydımı sildirdim, baro kaydım devam ediyor.

Kendisine hâkim olamayan, hukukun üstünlüğüne değil, üstünlerin hukukuna inanan, mülk edinmek için adaletten faydalanan hâkimlerin karşısında avukatlık yapmanın artık hiçbir anlamı kalmadı.”

Ampulcü Siviller

Saray’daki AKP’li ve çevresinin verdiği kararlar sonucu çok sayıda vatan evladını yitirdiğimiz Suriye’deki İhvancı ve şeriatçılarla birlik olma macerasını desteklemek üzere bir araya gelen “sivil toplum” örgütlerini gözden geçirdik.

Başta, Türkiye Gönüllü Teşekküller Vakfı (TGTV) geliyor. Birçok dinci vakıf ve derneğin çatı örgütü olan TGTV, içinden AKP’yi çıkaran kuruluş olarak tanınıyor.

Vakfın kurucuları arasında yer alan Nevzat Yalçıntaş, Ali Coşkun, Abdülkadir Aksu, Cemil Çiçek, İsmail Kahraman, Salim Uslu; AKP iktidarları boyunca milletvekilliği, bakanlık yaptılar.

TGTV’ye bağlı örgütler, bu isimlerin dışında da AKP’ye bol bol siyasetçi üretti. AKP’den milletvekili seçilen Mustafa Açık-alın, Ömer Dinçer, Hayati Yazıcı, Hikmet Özdemir, Ali Yüksel Kavuştu, Zülfü Demirbağ, Halil Ürün, Hüseyin Tanrıverdi ve Agah Kafkas bunlara yalnızca birkaç örnek.

TGTV’nin üyesi Birlik Vakfı’ndan Recep Tayyip Erdoğan da, AKP Genel Başkanı zaten.

AKP’nin Suriye harekâtını desteklediğini açıklayanlar arasındaki ASKON, Hak-İş de TGTV üyesi örgütlerden...

Ampulcü takım, ne yapıyorsa kendi yapıyor, kendi övünüyor.

Barış’a...

Şehitler Tepesi dolacak!

Cezaevleri dolacak!

Birilerinin cepleri dolacak!

Millet; dolacak, dolacak, dolacak!

Bak bakalım, o zaman ne olacak...