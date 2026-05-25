Şu an Saray’da şenlik vardır, inanın.

Çünkü, Saray rejiminin kronik kurtarıcı hizmetkarı yine devrede...

AKP; ABD emperyalizminin isteklerini koşulsuz kabul etmiş, on binlerce Amerikan askerinin Anadolu topraklarına girmesine razı olmuştu. Ancak, 1 Mart tezkeresine karşı çıkan CHP kadroları tüm senaryoyu altüst etmişti.

O kadro tasfiye edilmeliydi. Hizmetkar kurtarıcılarını devreye soktular. Dönemin koalisyon ortağı FETÖ devreye girdi, Deniz Baykal’ın açığını faş etti. Yerine kurtarıcı oturtuldu. O makama geliş diyetini, partiye FETÖ’cüleri milletvekili ve danışman yaparak ödedi.

2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’nin adayının Yılmaz Büyükerşen olacağı konusunda partide uzlaşma sağlanmasına karşın hizmetkar kurtarıcı, kimseye haber vermeden Ekmeleddin İhsanoğlu’nu aday gösterdi, partisinin seçmeni ile “tıpış tıpış oy kullanacaklar” diyerek de dalgasını geçti. Seçimi, AKP adayı kazandı.

2015 Haziran seçimlerinde muhalefet TBMM’de çoğunluğu elde etti. Hizmetkar kurtarıcı, istikşafi görüşmeler kandırmacası ile zaman geçirdi. Yeniden seçime gidildi, AKP yine kazandı.

2016’da hizmetkar kurtarıcı, Meclis’te fezlekesi bulunan milletvekillerinin yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasıyla ilgili anayasa değişikliği önerisine partisinin olumlu oy vermesini sağladı. Böylece AKP’nin ekmeğine bir kez daha yağ sürmüş oldu.

2017’de rejim değişikliğini öngören halkoylamasında mühürsüz oylarla AKP’nin adayı yeniden Cumhurbaşkanı seçildi. Hizmetkar kurtarıcı, mühürsüz oylara karşı parmağını bile oynatmadı, koltuğunda oturmaya devam etti.

Hizmetkar, 2022’de AKP’lilerin TBMM’ye sundukları “Diyanet Akademisi” kurulması önerisine, “anayasasa ve Cumhuriyet’e aykırı bulduklarını” raporlamalarına karşın CHP’li 22 milletvekiline olumlu oy verdirdi. AKP’nin istediği oldu.

2023’te partisinin seçim kazanması çok büyük olasılıkken ısrarla ve inatla kendisini aday göstermek için her türlü ödüne başvuran hizmetkar kurtarıcı, kazanmamak için elinden geleni yerine getirdi. Saray bir kez daha kazandı.

Ve son...

Partisinin onlarca belediye başkanı içeri atılmışken, yüzlerce bürokratı cezaevinde tutulurken, toplumun büyük çoğunluğu CHP etrafında toplanırken hukuk dışı bir darbeyle Saray görevlisi olarak CHP Genel Başkanlığı makamına oturtulmasını kabul etti.

Üstelik, o koltuğa zorla oturmak için partisinin genel merkezine önce mafyayı, ardından da polisi gönderdi, partisine baskın düzenletti.

Kendisine görev verenlere hizmet eden kindar, sinsi, içten pazarlıklı, işbirlikçi kurtarıcı; Saray’ı, demokrasiyi yok etme kararlılığındaki otokrasiyi şenlendirmek için daha ne yapsın?