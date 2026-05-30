Kılıçdaroğlu’nun FETÖ’severliği
Işık Kansu
30.05.2026 04:00
Temmuz 2024’te bir gün telefonumuz çaldı. Kemal Kılıçdaroğlu arıyordu. Köşemizde CHP’de genel başkan olduğunda danışmanlarını FETÖ’cülerden seçtiğini, FETÖ’nün operasyon gazetesi Zaman yöneticileri ile yakın ilişkiler kurduğunu yazmıştık. Sitem ediyordu:

“Benim FETÖ’cülerle ilişkim de danışmanım da olmadı.”

Çok yakınlarının da bildiği, alışık olduğu yola başvuruyor, yine doğruyu söylemiyordu. Kendisiyle tartışmaya gerek yoktu, telefonda kendisine yanıt bile vermedik. Görüşmeyi köşemize de taşıma gereği duymadık.

Ama şimdi zamanı geldi...

Bugün Saray’ın güdümüne girmiş olan Kemal Kılıçdaroğlu, geçmişte genel başkan olduğu süreçte Saray’ın koalisyon ortağı FETÖ’cülerle çalışmayı yeğlemişti. Bizzat FETÖ’cülerle görüşmüş, onları CHP milletvekili, danışman yapmış, onların çizdiği rota doğrultusunda işler yürütmüştü.

İşte kanıtları:

- Kılıçdaroğlu, 2012 başında Gülen casusluk örgütünün ABD imamı ve Türk Amerikan Birliği (TAA) Başkanı Faruk Taban ve yöneticilerini CHP Genel Merkezi’nde kabul etti. Görüşme, CHP’nin resmi sitesinde önce yer aldı, sonra silindi.

- Kılıçdaroğlu 2013’te ABD’ye ziyareti sırasında Gülen casusluk cemaatinin kuruluşları olan Rumi Forum ile Amerikan Türki Topluluğu (TAA) temsilcileriyle buluştu. Görüşmeye ilişkin olarak “Amerika’ya gelirken gönderilen hiçbir daveti reddetmedik. Onlar da bir davet verdi, gittik. Bize yaptıkları faaliyetleri anlattılar, çok memnun olduk” yanıtını verdi.

-Kılıçdaroğlu’nun çok memnun kaldığı FETÖ’cülerle bu görüşmeyi, yine Kılıçdaroğlu’nun CHP milletvekili yaptığı Aykan Erdemir örgütlemişti. Aynı gezide Aykan Erdemir, Kılıçdaroğlu tarafından ABD Dışişleri Bakanlığı yöneticileriyle görüşmekle yetkilendirilmişti. 15 Temmuz FETÖ darbe girişimi sonrası soruşturma dosyalarına göre Aykan Erdemir’in FETÖ’cü olduğu belirlendi. Kendisi kırmızı bültenle aranıyor.

- Kılıçdaroğlu, FETÖ davasından yargılanıp hüküm giyen Fatih Gürsul’u CHP genel başkan başdanışmanı yapmıştı. “Elinde belge olmadan Fethullah Gülen’e iftira atan yüzyılın müfterisidir. Bu büyük ahlaksızlıktır. Fethullah Gülen bilgedir, saygıyla selamlıyorum” diyen Muhammet Çakmak’ı da parti meclisi üyeliğine seçtirmişti.

- Kılıçdaroğlu, Mayıs 2015’te FETÖ’cü Zaman gazetesini ziyaret ederek gazetenin genel yayın müdürü Ekrem Dumanlı ile birlikte yemek yemişti. Ziyarette, CHP İletişim ve Medya ile İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Enis Berberoğlu da bulunuyordu. Basında yer alan haberlere göre, Dumanlı, Suriye’ye silah götüren MİT TIR’ları ile ilgili görüntüleri bu ziyaret sırasında Kemal Kılıçdaroğlu’na vermişti. Berberoğlu da konunun medyada yayımlanmasına aracılık etmişti. Berberoğlu’nun tutuklanması üzerine kendisinin doğrudan sorumlu olduğu gelişmeler nedeniyle zorda kalan Kılıçdaroğlu, “adalet yürüyüşü”nü gerçekleştirmeyi seçmişti.

- 2013’te Fethullah Gülen, kalp ritmi bozukluğu yaşamıştı. Gülen, hastalığı nedeniyle kendisine geçmiş olsun diyenlere gazetelerde bir teşekkür ilanı yayımlamıştı. O ilanda, Kılıçdaroğlu’nun Zaman gazetesine birlikte gittiği Enis Berberoğlu ile bugün butlan kararı sonrası birlikte olduğu Erdoğan Toprak ve Gürsel Tekin’in de adları yer almıştı.

Aynı Kılıçdaroğlu, bugün de Saray’ın kurgularını yerine getirme, Saray ile iş tutma görevini üstlenmiş bulunuyor. 

