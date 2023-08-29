Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
29 Ağustos hangi burç? 29 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?
Burçlar ve astroloji ile ilgilenenler 29 Ağustos'ta doğanların hangi burç olduğunu merak ediyor. 29 Ağustos'ta doğan biri hangi burç olur? 29 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?
Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.
* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)
* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)
* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)
* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)
Peki, 29 Ağustos hangi burç oluyor? 29 Ağustos'ta doğan kişi hangi burç olur? 29 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu? 29 Ağustos'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?
29 AĞUSTOS HANGİ BURÇ OLUYOR?
29 Ağustos'ta doğan biri Başak burcu oluyor.
29 AĞUSTOS’TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?
Bugün doğan Türk ünlüler:
1963 - Mehveş Emeç
1978 - Volkan Arslan
1983 - Saadet Aksoy
1995 - Kartal Özmızrak
1995 - Oğuz Berkay Fidan
2003 - Ömer Faruk Beyaz
Bugün doğan yabancı ünlüler:
1632 - John Locke
1898 - Preston Sturges
1915 - Ingrid Bergman
1931 - Stelio Kazancidis
1941 - Robin Leach
1942 - Gottfried John
1958 - Michael Jackson
1959 - Rebecca De Mornay
1977 - John O'Brien
1977 - John Hensley
1978 - Jeremie Elkaim
1986 - Lea Michele
1992 - Mallu Magalhães
1993 - Liam Payne
1994 - Yutaka Soneda
1994 - Ryota Katayose
1996 - Zvonimir Šarlija
1997 - Gédéon Kalulu
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