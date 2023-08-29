29 Ağustos hangi burç? 29 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu?

Yayınlanma: 29.08.2023 - 10:15

Güncelleme: 29.08.2023 - 10:15

Doğum haritası, bir bebeğin doğduğu an ilk nefesini solumasıyla oluşur. Doğum haritası doğum anındaki gökyüzünü resimleyen bir şema olarak düşünülebilir. Astrolojide burçlar, ekliptiğin iki yanında, aşağı yukarı 10 derece genişliğinde, içinde Güneş'in ve gezegenlerin döndüğü zodyak kuşağı ile belirlenir. Ekliptik, dünyadan bakan birinin gözüktüğü şekliyle Yeryüzünün Güneş çevresinde bir yılda çizdiği görünür yörüngesinden başka bir şey değildir.

* Ateş grubuna giren burçlar sırasıyla; Koç (Öncü), Aslan (Sabit) ve Yay (Değişken)

* Toprak grubuna giren burçlar sırasıyla; Oğlak (Öncü), Boğa (Sabit) ve Başak (Değişken)

* Su grubuna giren burçlar sırasıyla; Yengeç (Öncü), Akrep (Sabit) ve Balık (Değişken)

* Hava grubuna giren burçlar sırasıyla; Terazi (Öncü), Kova (Sabit) ve İkizler (Değişken)

Peki, 29 Ağustos hangi burç oluyor? 29 Ağustos'ta doğan kişi hangi burç olur? 29 Ağustos'ta hangi ünlüler doğdu? 29 Ağustos'ta doğan Türk ve yabancı ünlüler kimler?

29 AĞUSTOS HANGİ BURÇ OLUYOR?

29 Ağustos'ta doğan biri Başak burcu oluyor.

29 AĞUSTOS’TA HANGİ ÜNLÜLER DOĞDU?

Bugün doğan Türk ünlüler:

1963 - Mehveş Emeç

1978 - Volkan Arslan

1983 - Saadet Aksoy

1995 - Kartal Özmızrak

1995 - Oğuz Berkay Fidan

2003 - Ömer Faruk Beyaz

Bugün doğan yabancı ünlüler:

1632 - John Locke

1898 - Preston Sturges

1915 - Ingrid Bergman

1931 - Stelio Kazancidis

1941 - Robin Leach

1942 - Gottfried John

1958 - Michael Jackson

1959 - Rebecca De Mornay

1977 - John O'Brien

1977 - John Hensley

1978 - Jeremie Elkaim

1986 - Lea Michele

1992 - Mallu Magalhães

1993 - Liam Payne

1994 - Yutaka Soneda

1994 - Ryota Katayose

1996 - Zvonimir Šarlija

1997 - Gédéon Kalulu