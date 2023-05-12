Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Mayıs Cumartesi Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Özel hayatınız yavaş yavaş yoluna giriyor veya siz tatminkar hissediyorsunuz. Yaratıcı yönünüzü daha fazla açığa çıkartmalı, içinizdeki ilhamı dışa vurmalısınız. Duygularınızı ifade edin, içinize atmayın. Duygularınızı sağlıklı bir şekilde ifade etmenin yollarını bulun.
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