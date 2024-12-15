Günlük Burç Yorumları: 16 Aralık Pazartesi Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 15 Aralık 2024 - 16:31

Güncelleme: 15 Aralık 2024 - 16:31

Balık burcu ve yükselen balık günlük burcu:

Duygusallık ve hassasiyetinizin artış gösterdiği bir gün. Herkese yardım etmek istiyorsunuz fakat bu en çok sizi yıpratıyor. Hayatı olduğu gibi kabul edebilmenin savaşını veriyorsunuz. Biraz da kendi ihtiyaçlarınıza odaklanın.