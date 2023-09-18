Günlük Burç Yorumları: 19 Eylül Salı Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 18 Eylül 2023 - 16:58

Güncelleme: 18 Eylül 2023 - 16:58

Akrep burcu ve yükselen Akrep burcu günlük burç yorumu:

Size zarar veren konular ve kişilerden uzaklaşmanın tam da zamanı sevgili akrepler. Vazgeçemediklerinizin size verdiği zararı artık görebiliyorsunuz.. Yenilenmekten korkmayın, sıfırdan başlamak, hayatı temize çekmek çok iyi gelecek.