Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 19 Eylül Salı Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen Akrep burcu günlük burç yorumu:
Size zarar veren konular ve kişilerden uzaklaşmanın tam da zamanı sevgili akrepler. Vazgeçemediklerinizin size verdiği zararı artık görebiliyorsunuz.. Yenilenmekten korkmayın, sıfırdan başlamak, hayatı temize çekmek çok iyi gelecek.
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