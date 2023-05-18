Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 19 Mayıs Cuma Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrepler burcu günlük yorumu:
Bugün güven duygunuzu sorgulayacağınız gelişmeler yaşayabilirsiniz. İlişkilerinizde çekişmeler, anlaşmazlıklar gündemde olabilir. Biraz esnek olmalısınız. Sizi iyi gelmeyen kişilerden uzaklaşmalısınız fakat önce sorunları kendi iç dünyanızda kendinizin büyütmediğinize emin olun.
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