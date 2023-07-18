Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 19 Temmuz Çarşamba Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Parasal konuları hırs yaptığınız bu günler sadece kendinize zarar veriyorsunuz. Daha iyi bir yaşam için öncelikle gerçekçi olmalısınız. Denenmemiş bir yol deneyin. Bugün üstlerinizle tartışmaya girmeyin, zararlı çıkabilirsiniz.
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