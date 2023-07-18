Günlük Burç Yorumları: 19 Temmuz Çarşamba Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 18 Temmuz 2023 - 18:19

Güncelleme: 18 Temmuz 2023 - 18:19

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:

Parasal konuları hırs yaptığınız bu günler sadece kendinize zarar veriyorsunuz. Daha iyi bir yaşam için öncelikle gerçekçi olmalısınız. Denenmemiş bir yol deneyin. Bugün üstlerinizle tartışmaya girmeyin, zararlı çıkabilirsiniz.