Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Haziran Perşembe Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Bugün iş hayatınızla alakalı ufak tefek can sıkıcı gelişmeler yaşayabilirsiniz sevgili akrepler. İnatlaşmakla bir yere varamayacaksınız. Her zaman sizin bildiğiniz doğru olmayabilir. Üstlerinizle tartışmamaya özen gösterin. Bugün hiçbir konuda risk almayın. Sakin kalın.
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