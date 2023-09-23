Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Eylül Pazar Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Yeni fikirlerin ve yeni anlaşmaların gündeme geleceği bir gün sevgili akrepler. İnsanlarla ortak paydada buluşmak için kendinize sınır koymayın. Sorumluluklarınız giderek artıyor fakat korkularınız yenerseniz daha huzurla ilerleyeceksiniz.
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