Günlük Burç Yorumları: 28 Şubat Salı Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 19:00

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 19:00

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:

Uzun zamandır yaşadığınız kaos artık çekilmez bir hal alabilir. Hislerinizin peşinden gitmelisiniz. Daha az hata, zarar ve yanılma payı ile bu günleri geçirmeniz gerekiyor. Hırs yaptığınız takdirde daha fazla sıkıntı yaşayabilirsiniz. Biraz kabule geçmeniz ve vazgeçmeyi öğrenmeniz gerekiyor.