Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Nisan Cumartesi Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:
Sevgili akrepler, yaşadığınız problemlerin kaynağını dışarda aradıkça çözüm bulamayacaksınız. Sizden yaşça büyük insanlarla tartışmaya girmemeniz gereken bir gün, ilişkiler geri dönüşü olamayacak şekilde kopabilir. Yumuşak bir dil kullanın.
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