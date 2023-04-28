Günlük Burç Yorumları: 29 Nisan Cumartesi Akrep Burcu Yorumu

Yayınlanma: 28 Nisan 2023 - 17:30

Güncelleme: 28 Nisan 2023 - 17:30

Akrep burcu ve yükselen akrep burcu günlük yorumu:

Sevgili akrepler, yaşadığınız problemlerin kaynağını dışarda aradıkça çözüm bulamayacaksınız. Sizden yaşça büyük insanlarla tartışmaya girmemeniz gereken bir gün, ilişkiler geri dönüşü olamayacak şekilde kopabilir. Yumuşak bir dil kullanın.



