Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Şubat Pazartesi Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Sevgili teraziler, hayatınıza giren yeni insanlar bundan sonraki süreçte belirleyici olabilir. İlişkiler açısından belirleyici zamanlardan geçiyorsunuz. Hayatınıza aldığınız insanlara dikkat edin. Fazla iyimser davranmak ilerde hayal kırıklığı yaşamanıza sebep olabilir. Daha seçici olun.
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