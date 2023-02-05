Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 6 Şubat Pazartesi Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
Sevgili aslanlar, fazla özgüvenli tavırlarınız çevreniz tarafından yanlış anlaşılıyor. Kendi davranışlarınızı gözden geçirin. Kendinize inandığınız kadar insanların size inanmasını beklemeyin. Beklentileriniz istediğiniz şekilde karşılanmayabilir. Hayal kırıklığı yaşamamak için gerçekçi olun.
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