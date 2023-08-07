Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 8 Ağustos Salı Akrep Burcu Yorumu
Akrep burcu ve yükselen akrep burcu:
Sevgili akrepler, bugün güven duygunuzun sarsılacağı gelişmeler yaşayabilirsiniz. İlişkilerinizde çekişmeler, güç mücadeleleri gündemde olabilir. Biraz esnek olmalısınız. Sizi gerçekten yıpratan kişilerden uzaklaşmalısınız fakat sorunları kendi iç dünyanızda kendinizin büyütmediğinize emin olun.
En Çok Okunan Haberler
-
- Mustafa Balbay’dan çarpıcı kulis bilgisi
- A Takımı'na neşter mi vurulacak?
- Demokrat Parti'den yerel seçim kararı
- Marmara Denizi'nde 3,3 büyüklüğünde deprem
- Erdoğan’a dikkat çeken 'İstanbul' yanıtı
- İşte Kocaeli'deki patlama anı...
- Türkiye'nin konuştuğu ilçe Esenyurt'ta bir gün geçirdik
- TKDF’den ‘Karabulut cinayeti’ açıklaması
- Uzman doktor bulunamıyor!
- 6 ayda 30 kilo veren kadın zayıflamanın sırrını açıkladı