Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Mart Çarşamba Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:
İş hayatınızda kendinizi göstermek için verdiğiniz çaba bugün ruhen yorgun hissettirebilir. Şeker, tansiyon ve kalp sorunlarınız varsa strese bağlı olarak tetiklenebilir, dikkat edin. Aile büyükleriyle gerilim yaşayabilirsiniz. Fikirlerinizi kabul ettirmeye çalışmayın. İnatçılığınız en çok da size zarar veriyor.
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