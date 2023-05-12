Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Mayıs Cumartesi Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
Maddi konular, bankalar, krediler bugün gündeminizde olabilir. Devam eden bir sağlık sorununuz varsa bugün tetiklenebilir. Ekonomi ve sağlık alanında risk alınmaması gereken bir gün. Önemli kararlarınızı birkaç gün sonrasına bırakın.
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