Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 14 Aralık Perşembe Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen Aslan burcu günlük yorumu:
Sevgili aslanlar, bugün sağlık konuları gündemde olabilir. İş hayatınızda bazı belirsiz, şaibeli konularla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Sorunları çözüme kavuşturmak için bugün pek uygun bir gün değil. Önemli görüşmelerinizi ertelemenizde yarar var.
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