Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 18 Şubat Salı Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:
Harcamalar konusunda abartılı davranmamanız gereken bir gün sevgili aslanlar. Riskli yatırımlardan uzak durun, güvenmediğiniz konularda adım yapmayın. Ailevi konularda hassas dengeler var. Değer görmek istiyorsanız önce gerçekten değer vermeyi öğrenmelisiniz.
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