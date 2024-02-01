Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Şubat Cuma Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:
Abartılı istek ve harcamalarınıza bir sınır getirmeniz gerekiyor sevgili aslanlar. Riskli yatırımlardan uzak durun, güvenmediğiniz konularda adım atmayın. Ailevi konularda bazı anlaşmazlıklar, iletişim sorunları yaşanabilir. Sabırlı olun.
En Çok Okunan Haberler
-
- Dünyanın en büyük dolandırıcılık merkezi
- Manchester United'dan Altay Bayındır'a kötü haber!
- Demirtaş'ın 7 yıl önceki tahminleri tuttu!
- Uyudukları sırada ev çöktü!
- FETÖ'ye övgüler dizmişti, kendini böyle savundu
- Can Atalay Meclis'e dönebilir mi?
- 'Filozof Ramazan' öldürüldü
- Fed faiz kararını açıkladı!
- Özel’den Akşener’e ‘Eskişehir’ yanıtı
- Yanlışlıkla çöp kamyonuna atıldı, defalarca preslendi!