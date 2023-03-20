Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 21 Mart Salı Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
Her ne kadar dayanıklı bir yapınız olsa da bugün gerginliğiniz sağlığınıza yansıyabilir. Yaratıcı olabileceğiniz bir gündesiniz, sizin dışınızda gelişen konuları bugün çözebilmeniz oldukça zor görünüyor. Kendinize odaklanın, sağlığınızı ihmal etmeyin.
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