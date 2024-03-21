Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 22 Mart Cuma Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen Aslan burcu:
İstediğiniz konforu yakalamaya bugün bir adım daha yakınsınız. Duygusal kararlar almadığınızda daha doğru ilerleyeceksiniz. Yaratıcılığınıza ve orijinal fikirlerinize güvenin. Yaratıcılığınızı ön plana çıkartmak sizi hayallerinize bir adım daha yaklaştıracak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Fenerbahçe taraftarından geceye damga vuran pankart
- Yeni AYM Başkanı belli oldu!
- 'İntihar değil cinayet'
- Altınok vergi ödemediği daireleri doğruladı
- CHP’ye desteğini açıkladı!
- Merkez Bankası'ndan sürpriz adım
- 'Allah'ın emanetleri'ni gizlemiş!
- O listede yer alan dairenin 'sırrı'
- Pes dedirten ‘kızım gibidir’ savunması
- FETÖ firarisi eski vali ‘gaybubet evi’nde yakalandı