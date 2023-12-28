Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 29 Aralık Cuma Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu:
Birkaç gündür düşük olan enerjiniz bugün yerini hareketli bir güne bırakıyor sevgili aslanlar. Bugünü yeteneklerinize ve yaratıcılığınıza odaklanarak geçirebilirsiniz. Kendinize güvenin fakat farklı fikirlere de her zaman açık olun.
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