Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 5 Eylül Salı Aslan Burcu Yorumu
Aslan burcu ve yükselen aslan burcu günlük yorumu:
Bugün kendi değerinizi sorguladığınız ve ilişkilerinizi gözden geçirdiğiniz bir gün olabilir. Duygusal boşluğunuz iştahınıza yansıyabilir. Aşırı yemek yemekten kaçının. Maddi konularda önünüzü görmediğiniz konulara dalmayın. Çocuklarla vakit geçirmek iyi hissettirebilir.
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