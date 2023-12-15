Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Aralık Balık Kova Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:
Bugün iç dünyanıza dalmak, kendinizle baş başa kalmak isteyebilirsiniz sevgili balıklar. Sağlık konuları gündeme gelebilir. Kalabalık ortamlardan biraz uzaklaşın. Ne istediğinize karar verin ve kendinizi anlamaya çalışın. Kendinizle kurduğunuz bağ güçlendikçe hayatınıza düzen gelecek.
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