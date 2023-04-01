Günlük Burç Yorumları: 2 Nisan Pazar Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 01 Nisan 2023 - 19:00

Güncelleme: 01 Nisan 2023 - 19:00

Balık burcu ve yükselen balık burcu günlük yorumu:

Sevgili balıklar, sabah saatleri sağlığın ve rutin işlerin senin için ön planda olacak. Varsa çocuklarının veya evcil hayvanlarının sağlığıyla ilgilenmen gerekebilir. Öğle saatlerinden itibaren, ikili ilişkilerde kafanı karıştıracak bazı gündemler yaşayabilirsin. Güvenmediğin insanlarda uzaklaşmalısın.