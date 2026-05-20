Günlük Burç Yorumları: 21 Mayıs Perşembe Balık Burcu Yorumu

Balık Burcu ve Yükselen Balık Burcu

Günlük Yaşam:

Güneş'in İkizler burcuna geçişiyle birlikte odağınız köklerinize, ailenize, yuvanıza ve iç dünyanıza kayıyor. Önümüzdeki bir ay boyunca evinizde vakit geçirmek, aile büyükleriyle bir araya gelmek veya yaşam alanınızda konforu artıracak düzenlemeler yapmak önceliğiniz olacak. Bugün Ay'ın Yengeç burcundaki seyri ise size muazzam bir yaşama sevinci ve yaratıcılık katıyor.

Kariyer:

Kariyerinizi evden yönetmek veya gayrimenkul, arsa, alım-satım işleriyle ilgilenmek adına çok verimli bir döneme giriyorsunuz. Aile içi mal paylaşımları veya ev vasıtasıyla elde edilecek gelirler konusunda tüm ayrıntıları lehinize çevirecek güce sahipsiniz. Geleceğinizi güvence altına alacak kalıcı adımlar atmak adına iş bağlantılarınızı tazeleyebilirsiniz.

İlişki:

İlişkilerde daha korumacı, şefkatli ve aidiyet duygusu yüksek bir döneme adım atıyorsunuz. Partnerinizi ailenizle tanıştırmak veya evlilik yolunda aile içi adımlar atmak adına gökyüzü oldukça destekleyici. Yalnız Balıklar için geçmişten gelen bir yarım kalmış hikaye yeniden canlanabilir ya da yuva sıcaklığı hissettirecek güvenilir bir adayla tanışma gerçekleşebilir.