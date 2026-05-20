Günlük Burç Yorumları: 21 Mayıs Perşembe Yengeç Burcu Yorumu

Yengeç Burcu ve Yükselen Yengeç Burcu

Günlük Yaşam:

Ay bugün de burcunuzda ilerlemeye devam ederken duygusal hassasiyetiniz ve etrafınıza yaydığınız şefkat enerjisi oldukça yüksek. Ancak Güneş'in İkizler burcuna geçişi, sizin için biraz daha içe çekilme, dinlenme ve ruhsal hazırlık dönemini başlatıyor. Önümüzdeki bir ay boyunca kalabalıklar yerine yalnız kalmayı, meditasyon yapmayı ve bilinçaltınızı şifalandırmayı tercih edebilirsiniz.

Kariyer:

Kariyerinizde perde arkasından yürüteceğiniz, henüz herkesle paylaşmak istemediğiniz projeler üzerinde çalışmaya başlayabilirsiniz. Stratejik adımlar atmak adına iş planlarınızdaki tüm ayrıntıları tek başınıza incelemeniz gerekebilir. Geçmişte kurduğunuz güçlü profesyonel bağlar ve iş çevreleriniz, siz talep etmeden arkasından size destek ulaştırabilir.

İlişki:

İlişkilerinizde kendinizi tamamen güvende ve anlaşılmış hissetmek istiyorsunuz. Partnerinizle baş başa kalabileceğiniz, gürültüden uzak ortamlar ruhunuza iyi gelecektir. Yalnız Yengeçler için platonik duyguların veya geçmişten gelen bir yarım kalmışlığın zihni meşgul etmesi olasıdır; duygularınızı tartmak için zamana ihtiyacınız olabilir.