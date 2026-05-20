Günlük Burç Yorumları: 21 Mayıs Perşembe Başak Burcu Yorumu

Başak Burcu ve Yükselen Başak Burcu

Günlük Yaşam:

Güneş'in İkizler burcuna geçişiyle birlikte hayattaki duruşunuz, sorumluluklarınız ve toplumsal statünüz mercek altına alınıyor. Önümüzdeki bir ay boyunca kariyeriniz ve geleceğe yönelik büyük hedefleriniz en önemli gündem maddeniz olacak. Bugün Ay'ın Yengeç burcundaki seyri ise dostlarınızdan ve sosyal çevrenizden duygusal anlamda büyük destekler alacağınızı gösteriyor.

Kariyer:

Kariyerinizde parlayacağınız, başarı basamaklarını hızla tırmanacağınız ve otoritenizi tescilleyeceğiniz muazzam bir döneme giriyorsunuz. Üst yöneticilerinizle yapacağınız görüşmelerde taleplerinizi net bir şekilde dile getirmelisiniz. İş süreçlerinizdeki ayrıntı avcılığınız ve titizliğiniz, üstlerinizin takdirini toplayacaktır. İş dünyasındaki tanınırlığınız yeni kapılar açabilir.

İlişki:

İş hayatınızın ve geleceğe yönelik sorumluluklarınızın yoğunluğu nedeniyle partnerinize karşı mesafeli kalmamaya özen göstermelisiniz. Onun desteğini istemek aranızdaki bağı güçlendirecektir. Yalnız Başaklar için iş ortamında, prestijli bir toplantıda ya da mesleki bir organizasyonda tanışılacak, kariyer sahibi ve korumacı bir figürle çekim yaşanabilir.