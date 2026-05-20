Günlük Burç Yorumları: 21 Mayıs Perşembe Terazi Burcu Yorumu

Terazi Burcu ve Yükselen Terazi Burcu

Günlük Yaşam:

Güneş'in İkizler burcuna geçmesiyle birlikte vizyonunuzu genişletecek, ruhunuza taze nefes aldıracak bir döneme giriyorsunuz. Önümüzdeki bir ay boyunca eğitimler, yurt dışı bağlantılı konular, seyahatler ve felsefi araştırmalar odak noktanız olacak. Bugün Ay Yengeç burcunda ilerlerken, ailevi sorumluluklarınız ile hayata dair keşfetme arzunuz arasında güzel bir denge kurabilirsiniz.

Kariyer:

Akademik kariyer yapan, medya, yayıncılık, hukuk veya uluslararası ticaretle uğraşan Teraziler için şanslı kapılar açılıyor. Projelerinizi geniş kitlelere duyurabilirsiniz. Ticari sözleşmelerde ve resmi belgelerde hiçbir ayrıntıyı kaçırmadan hareket etmelisiniz. Uzaklardaki iş bağlantılarınız ve profesyonel ilişkileriniz, kariyerinizde dönüm noktası yaratabilir.

İlişki:

İlişkilerde monotonluktan sıkıldığınız ve partnerinizle birlikte yeni ufuklara açılmak istediğiniz bir sürece giriyorsunuz. Birlikte bir seyahat planlamak veya yeni bir konuyu öğrenmeye başlamak aranızdaki tutkuyu besleyecektir. Yalnız Teraziler farklı bir kültürden, şehirden veya eğitim ortamından tanışacakları entelektüel biriyle derin bir bağ kurabilirler.