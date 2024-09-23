Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 24 Eylül Salı Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Bugün zihinsel anlamda yorgun hissedebilirsiniz sevgili balıklar. Dalgınlıkla gelen kazalara dikkat etmeniz gereken bir gün. Yakın çevreniz sizi hayal kırıklığına uğratabilir. Yanlış anlaşılmalara müsait bir gün. Kandırılmalara ve dolandırılmalara karşı dikkatli olun.
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