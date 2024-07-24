Günlük Burç Yorumları: 25 Temmuz Perşembe Balık Burcu Yorumu

Yayınlanma: 24 Temmuz 2024 - 15:45

Güncelleme: 24 Temmuz 2024 - 15:45

Balık burcu ve yükselen balık burcu:

Maddi anlamda yeni başlangıçlara adım atacağınız bir gün olabilir sevgili balıklar. Bazı kararsızlıklarınız ve çekinceleriniz olsa da küçük adımlarla başlamak gerisini getirecek. Korkmadan ilerleyin. Hayallerinizi hedefe dönüştürmenin tam zamanı..