Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 25 Temmuz Perşembe Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Maddi anlamda yeni başlangıçlara adım atacağınız bir gün olabilir sevgili balıklar. Bazı kararsızlıklarınız ve çekinceleriniz olsa da küçük adımlarla başlamak gerisini getirecek. Korkmadan ilerleyin. Hayallerinizi hedefe dönüştürmenin tam zamanı..
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