Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 27 Ocak Cumartesi Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Strese bağlı sağlık sorunlarınızın tetiklenebileceği bir gündesiniz. Taşınma ve yer değişiklikleri gündemde olabilir. Duygusal kararlar almayın, bir eylem yaparken iyi düşünün.. İş hayatınızla alakalı bir karar alma aşamasındaysanız birkaç gün ertelemenizde yarar var.
En Çok Okunan Haberler
-
- Devletteki AKP-MHP kavgası
- İstanbul adayı belli oldu!
- İnce, partisinin yol haritasını açıkladı
- 'Müzakereler olumlu sonuçlansaydı...'
- Sancaktepe'de İmamoğlu'na provokasyon
- Bakanlıktan ilk açıklama!
- '1991'i bilmemek suç değil...'
- DEM Parti'den açıklama!
- Survivor kim elendi?
- 'Ali Yerlikaya'nın aleyhinde kampanya...'