Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 30 Eylül Pazartesi Balık Burcu Yorumu
Balık burcu ve yükselen balık burcu:
Sevgili balıklar, siz düşünmek istemeseniz de sorumluluklar gözünüzün içine bakıyor. Plansız programsız davranmanız her şeyi gözünüzde büyütmenize sebep oluyor. Kararsızlığı bırakın. Kafa karışıklığınız sağlığınızı da etkiyor. Küçük te olsa bir yerden başlayın.
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