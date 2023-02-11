Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 12 Şubat Pazar Terazi Burcu Yorumu
Terazi burcu ve yükselen terazi burcu günlük yorumu:
Parasal anlamda yeni kararlar alabileceğiniz bir gün sevgili teraziler. Ekonomik anlamda refah seviyenizi arttıracak yeni fikirler, yeni anlaşmalar gündemde olabilir. Kendinize biraz zaman ayırın. Karar verdiğiniz konulardan vazgeçmeyin. Planlamanızı iyi yapın.
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