Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 13 Aralık Çarşamba Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu::
Yakınlarınızla tartışmalarınız canınızı sıkıyor. İyi niyetli olmanıza rağmen yanlış anlaşılıyorsunuz. Sizden istenmeyen sorumluluklar alıp gereksiz yükler ediniyorsunuz. Kimseyi düzeltmeye çalışmayın. Her şey olduğu haliyle güzel.
En Çok Okunan Haberler
-
- Beker’den şoke eden itiraf
- Pişkin savunma!
- Parayla vatandaşlıkta yeni karar!
- Meclis karıştı, Özel kürsüden müdahale etti!
- Ankaragücü başkanından hakeme yumruk!
- Filipinler’de yakalanan karaparacı Hintli Türk vatandaşı
- Tüm liglerdeki karşılaşmalar süresiz ertelendi
- Mesajla öğrendiler
- Bahçeli'den Numan Kurtulmuş'a 'Kürtçe' sitemi
- Meclis'te insanlık dışı sözler