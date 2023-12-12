Günlük Burç Yorumları: 13 Aralık Çarşamba Başak Burcu Yorumu

Yayınlanma: 12 Aralık 2023 - 18:06

Güncelleme: 12 Aralık 2023 - 18:06

Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu::

Yakınlarınızla tartışmalarınız canınızı sıkıyor. İyi niyetli olmanıza rağmen yanlış anlaşılıyorsunuz. Sizden istenmeyen sorumluluklar alıp gereksiz yükler ediniyorsunuz. Kimseyi düzeltmeye çalışmayın. Her şey olduğu haliyle güzel.