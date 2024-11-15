Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 16 Kasım Cumartesi Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu :
Yaşadığınız zihinsel karmaşa ve anlaşmazlıklar aslında net bir yola girmeniz gerektiğinin de işaretlerini veriyor. Kendinizi ifade etmek için bu kadar uğraşmak yerine pürüzleri hayatınızdan eleyin. Daha sağlıklı ilerleme kaydedeceksiniz.
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