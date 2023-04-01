Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 2 Nisan Pazar Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:
Sevgili başaklar, bugün sabah saatlerinde sağlığınla alakalı konular gündeme gelebilir. Özellikle tansiyon ve kalp ile alakalı sorunlara dikkat etmelisin. Günün ikinci yarısı iş hayatınla alakalı sürpriz gelişmeler olabilir. Sorumlulukların artabilir, zihinsel olarak yorulabilirsin.
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