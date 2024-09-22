Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 23 Eylül Pazartesi Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
Günün ilk yarısı iş hayatınız açısından olumlu etkiler barındırıyor. Önemli işlerinizi öğlene kadar halledebilirsiniz. Öğlen saatlerinden itibaren iletişim sorunları, yanlış anlaşılmalar gündemde olabilir. Fazla eleştirel tavırlarınız ilişkilerin kopmasına sebep olabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Günde kaç asgari ücret harcanıyor?
- Galatasaray, Fenerbahçe'nin Kadıköy serisini bitirdi!
- Yeni 'vergi paketi' için ayrıntılar netleşti
- 'AK Parti'yi gözden düşürür'
- Borçtan kurtulmak isterken 800 bin lira dolandırıldılar!
- Geri çekilen yasa düzenlemesi geri mi dönüyor?
- Aile para karşılığında istismara göz yummuş!
- 3 uzman görevlendirildi, DNA örneği arandı
- Gülben Ergen'den, anne Yüksel Güran'a sert sözler
- CHP'li Ün: Bizzat rica ettim ve sürecin takipçisi oldum