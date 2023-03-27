Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 28 Mart Salı Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:
Birkaç gündür yaşadığınız sinirsel gerilim ve anlaşmazlıklar günün ikinci yarısından itibaren yerini çözümselliğe bırakıyor. Aile ilişkilerinizi yeniden yapılandırmak için harika bir gün. Gelecek planlarınız ailenizin desteği ile netliğe kavuşabilir.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ne seks ne Versace konumuz ikiyüzlülük sadece
- Bölünme tartışmaları ankete yansıdı
- Altaylı'dan İnce'nin o açıklamalarına tepki
- İşte Menzil'in dünyası
- Depremzedeler direnişe başladı
- AKP’ye içeriden bakış; “Çocukları ailelerden rahatsız
- 100 bin imzada son durum; hangi aday kaç imza topladı?
- İmamoğlu'nu yargılayan hâkimle ilgili bomba haber!
- Gazi maaşlarına yeni düzenleme
- Seçimlere 47 gün kala AKP'nin taktiği netleşti!