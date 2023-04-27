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Günlük Burç Yorumları: 28 Nisan Cuma Başak Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 28 Nisan Cuma Başak Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 27 Nisan 2023 - 17:30

Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:

Bugün sağlık konuları gündeme gelebilir sevgili başaklar. İhmal ettiğiniz sağlık sorunları tetiklenebilir. Hayatınız beklediğiniz şekilde ilerlemiyor olabilir ama zaman geçtikçe olan bitendeki hayrı görebileceksiniz. Sorunları gözünüzde büyütmeyin. Akışta kalın.



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