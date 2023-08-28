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Günlük Burç Yorumları: 29 Ağustos Salı Başak Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 29 Ağustos Salı Başak Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 28 Ağustos 2023 - 17:18

Başak burcu ve yükselen başak burcu:

Birkaç gündür işlerinizin yoğunluğundan dolayı kendinizi yorgun hissediyorsunuz sevgili başaklar. İş yerinizde bazı anlaşmazlıklar gündeme gelmiş olabilir. Bugün çözümsel yaklaşmak ve anlaşmaya varmak için güzel bir gün. Biraz akışına bırakın. Önyargılarınızdan arının.



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