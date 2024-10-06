Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 7 Ekim Pazartesi Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu:
İş hayatınızın gündemde olabileceği bir gün sevgili başaklar. Arkanızdan çevrilen gizli saklı işlere tanıklık edebilirsiniz. Can sıkıcı konuları zihninizde fazlaca atıp tuttukça enerjinizi düşüreceksiniz. Düşüncelerinizi başka yöne kanalize etmeye çalışın. Kafanızı dağıtacak işlere odaklanın.
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