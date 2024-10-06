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Günlük Burç Yorumları: 7 Ekim Pazartesi Başak Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 7 Ekim Pazartesi Başak Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 06 Ekim 2024 - 16:52

Başak burcu ve yükselen başak burcu:

İş hayatınızın gündemde olabileceği bir gün sevgili başaklar. Arkanızdan çevrilen gizli saklı işlere tanıklık edebilirsiniz. Can sıkıcı konuları zihninizde fazlaca atıp tuttukça enerjinizi düşüreceksiniz. Düşüncelerinizi başka yöne kanalize etmeye çalışın. Kafanızı dağıtacak işlere odaklanın.


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