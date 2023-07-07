Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 8 Temmuz Cumartesi Başak Burcu Yorumu
Başak burcu ve yükselen başak burcu günlük yorumu:
İş hayatınızla alakalı belirsizliklerin can sıkıcı olmaya başladığını hissediyorsunuz sevgili başaklar. Biraz daha sabretmeniz gereken zamanlar.. Olana razı geldiğinizde işlerinizin yoluna girmeye başladığını göreceksiniz.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Sabahın köründe ekonomik darbe!'
- Sınırda 'zam' yoğunluğu!
- AKP zam oldu yağıyor!
- Mehmet Şimşek'ten acı reçete
- Üst düzey yetkili Reuters’a açıkladı
- Erdoğan'a bir yetki daha...
- Hablemitoğlu cinayeti sanığı Bozkır firar etti!
- İktidar ortakları emekli maaş zammını değerlendirdi
- CHP'de 6 il ve 1 ilçe başkanının görevine son verildi
- Bakanlık sahte ilan verenleri uyardı