Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 11 Eylül Çarşamba Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:
Bugün ortak paralar, banka, kredi, borçlar alanında biraz gergin enerjiler var. Sakinliğinizi koruyun. Maddi kaynaklarınızı arttırmaya çalışırken sağlığınızdan oluyorsunuz. Odak noktanızı biraz değiştirin. Sakin kafayla düşünüp sorunları halledebilirsiniz.
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