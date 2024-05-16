Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 17 Mayıs Cuma Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Bugün özel hayatınız veya varsa çocuklarınızla alakalı sorumluluklarınız gündemde olabilir sevgili boğalar. Uzun zamandır beklediğiniz para bugün elinize geçebilir. Bugün önemli kararlar alabilirsiniz. Önemli kişilerle görüşmek ve yeni anlaşmalar için uygun bir gün.
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