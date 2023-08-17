Günlük Burç Yorumları: 18 Ağustos Cuma Boğa Burcu Yorumu

Yayınlanma: 17 Ağustos 2023 - 17:05

Güncelleme: 17 Ağustos 2023 - 17:05

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:

Bugün parasal anlamda şanslısınız sevgili boğalar. Sorumluluklarınız fazla olsa da hepsinin üstesinden geliyorsunuz. Yolunda gitmeyen konular yavaş yavaş dengeye geliyor ve güvende hissediyorsunuz. Beslenmenize dikkat edin. Verdiğiniz emeklerin karşılığını alacaksınız.