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Günlük Burç Yorumları: 18 Ağustos Cuma Boğa Burcu Yorumu

Günlük Burç Yorumları: 18 Ağustos Cuma Boğa Burcu Yorumu
Astrolog Bilge Aslı
Yayınlanma: 17 Ağustos 2023 - 17:05

Boğa burcu ve yükselen boğa burcu:

Bugün parasal anlamda şanslısınız sevgili boğalar. Sorumluluklarınız fazla olsa da hepsinin üstesinden geliyorsunuz. Yolunda gitmeyen konular yavaş yavaş dengeye geliyor ve güvende hissediyorsunuz. Beslenmenize dikkat edin. Verdiğiniz emeklerin karşılığını alacaksınız.



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