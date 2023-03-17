Astrolog Bilge Aslı ile
Günlük Burç Yorumları
Günlük Burç Yorumları: 18 Mart Cumartesi Boğa Burcu Yorumu
Boğa burcu ve yükselen boğa burcu günlük yorumu:
Ekonomik açıdan krizli bir gün olabilir sevgili boğalar. Beklenmedik gelişmelerin gündeme gelme olasılığı yüksek, sakin kalmanız gerekiyor. Başkalarıyla fikir birliğine varabilmek bugün pek mümkün görünmüyor. Çok derin düşünmeyin. Sadece elinizden geleni yapın.
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